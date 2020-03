Overheid lanceert coronacampagne 'alleen-samen' die gewenst gedrag verder moet aanwakkeren

Joeri Jansen, creative director Roorda: 'Naast urgente handelingsperspectieven merkte de opdrachtgever dat er ook een grote behoefte is aan saamhorigheid. Dat zie je in alle spontane initiatieven die om ons heen gestart worden en hoor je terug in de teksten van onze premier. Zo ontstond de gezamenlijke ambitie om niet alleen het gedrag te sturen maar ook de mensen die thuis zitten te motiveren om deze crisis echt samen te lijf te gaan. Thuis zitten voelt alleen, maar omdat we allemaal thuis zitten voelt dat ook als samen. Die tegenstelling geeft een mooie spanning en legde de basis voor de campagne. In de campagne zie je eerst mensen alleen het goede gedrag vertonen en daarna heel Nederland. Zo bevestigen we de gewenste norm.

'Of het niet een beetje laat is? We komen nu met de campagne naar buiten om de eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen te ondersteunen. Onderzoek laat zien dat die inmiddels steeds beter bekend zijn, maar het is nu vooral van belang om het gedrag te gaan bestendigen - want hoe langer we binnen moeten blijven en anderhalve meter afstand moeten houden, hoe moeilijker dat wordt.'

Door honderden mensen thuis gemaakt

De campagne is een 'razend tempo tot stand gekomen', aldus Jansen. Roorda werd afgelopen vrijdag samen met BKB gebrieft en zondagmiddag is direct met Halal de productie opgestart. Het vertrekpunt voor de productie was dat de productie zelf ook de kracht van 'alleen-samen' moest bewijzen en volledig autonoom vanuit huis moest kunnen plaatsvinden. Halal en Roorda hebben hun professionele en privé netwerk hiervoor ingezet waardoor er binnen 24 uur ruim 600 filmpjes binnenstroomden. Maandagavond, bij aanvang van de edit, vond de persconferentie plaats met weer nieuwe maatregelen. Direct zijn er nieuwe scènes geschreven en in het netwerk verspreid. Dinsdagmiddag werd de inmiddels aangepaste campagne succesvol getest via een online panel, waardoor dinsdagnacht de campagne kon worden afgewerkt en vanmorgen alle materialen konden worden aangeleverd bij de zenders.