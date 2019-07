'Ik vind het klimaat extreem zorgelijk, er gebeurt echt veel te weinig'

Sinds vorig jaar vraagt Nils Adriaans mensen uit het vak om een week lang curator te van zijn *Random pic(k) of the day for a week: ‘Iedere dag plaats ik dan een door haar of hem gekozen visual van beeld/film/muziek/poëzie of wat dan ook, plus een korte toelichting (waarom heb je voor dit fragment gekozen?) op mijn Facebook-pagina.’ Daarnaast bundelt hij sinds dit voorjaar iedere vrijdag de bijdragen van zijn curatoren op Adformatie.nl.

Deze week is Roel Welling, medeoprichter van productiemaatschappij Wefilm en Esprix-juryvoorzitter, curator van 'Random pic(k) of the day for a week'.

Hij leidt zijn keuzes als volgt in: 'Als creatieven hebben we een ontzettend mooi en machtig middel in handen. Ik ben regisseur geworden omdat ik het altijd leuk vond om filmpjes te maken, dat werden later virals en commercials. Toen een aantal van die filmpjes ‘viraal’ gingen en daadwerkelijk impact hadden, groeide bij mij het verantwoordelijkheidsgevoel om hier iets nuttigs mee te doen. Film en creativiteit als hefboom voor gedragsverandering.

'Ik vind het veranderende klimaat extreem zorgelijk. Zeker sinds ik twee kinderen heb, houdt het me wakker. De verandering gaat veel te snel en er gebeurt echt veel te weinig bij overheden, bedrijven en burgers. Ik geloof dat we snel ons gedrag moeten veranderen. Daar zou iedereen zich keihard voor moeten inzetten, liefst vanuit zijn eigen (creatieve) talent. Iedereen kan een verschil maken. Door je zorg uit te spreken, in actie te komen en positieve handreikingen te geven.

Ik wil deze 5 [niet zo] random pic(k)s graag wijden aan voorbeelden die mij hebben geëmotioneerd of geïnspireerd. Ze laten zien hoe een individu, een creatief idee of een film het verschil kan maken.

Hier de 5 bijdragen van Welling:

1. De emotionele noodkreet van Wubbo Ockels en de kracht van puurheid

Als je niets meer te verliezen, spreek je de waarheid. Zolang mensen politieke of financiële belangen hebben, zul je hun boodschap kritisch moeten wegen. Er zijn zelden kopstukken die recht uit het hart durven spreken, omdat er altijd gevoeligheden zijn waar ze rekening mee moeten houden. Maar als je aan het eind van je leven bent, lijkt de ultieme wijsheid naar boven te komen. Zo gaf het optreden van de 87-jarige Jan Terlouw in DWDD me kippenvel. Hij wijst ons als een goede leraar op de verantwoordelijkheid die wij hebben voor de wereld en onze kinderen.

'Als de dood onherroepelijk nadert, dan zijn er alleen nog de waarheid en urgentie die tellen, wars van politiek en geld. Wubbo Ockels kon als astronaut vanuit de ruimte de kwetsbaarheid van de aarde zien en dit baarde hem grote zorgen. Dit overkomt veel astronauten die de aarde konden overzien (het ‘overview effect’). Wat een held ben je, als je enkele uren voor je dood in al je fysieke zwakheid nog een oproep wilt doen aan de wereld. De oproep van Ockels was wijs en keihard. De video gaat door merg en been. Ik was er dagenlang van aan het bijkomen. Ik heb er van geleerd om als het een maatschappelijk thema aangaat, gewoon eerlijk te zeggen wat ik vind, of dat nu verstandig is of niet. Er is al veel te veel politieke correctheid, die de problemen niet oplost.'