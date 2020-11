Aimée Kiene: 'Portretseries van kinderen en pubers ontroeren mij mateloos'

Deze week is Aimée Kiene (42), hoofdredacteur Volkskrant Magazine, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Aimée over haar week: 'In Volkskrant Magazine vragen wij wekelijks een (heel) bekend persoon naar zijn of haar favorieten – en nu ik zelf ineens iets vergelijkbaars moet doen, weet ik pas hoe moeilijk die vraag eigenlijk is. Want wat te kiezen? Door mijn hoofd spookten boeken, films, gedichten, maar ik besloot uiteindelijk mezelf deze week te beperken tot één genre: portretfotografie.

Nog specifieker: portretfotografie van kinderen en pubers. Dat kwam zo. Fotograaf Els Zweerink liet mij weten genomineerd te zijn voor de Rabo Portrait Prize met het portret van haar zoon Sammie. De serie waar dit portret een onderdeel van is, stond begin dit jaar in Volkskrant Magazine. Het is een ontroerende serie, waarover straks meer. Maar ineens dacht ik aan een aantal ándere series die wij eerder publiceerden, van allemaal geweldige fotografen, die hun lens ook richtten op kinderen of jongvolwassenen.

Al die series ontroeren me. Om verschillende redenen natuurlijk, maar met als gemene deler dat er iets is in opgroeiende kinderen dat me mateloos fascineert. Het idee dat alles nog mogelijk is misschien, de dromen die daarmee gepaard gaan, gemengd met de kwetsbaarheid die jonge mensen ook automatisch hebben. Als fotografen dat allemaal weten te vangen, kan ik eindeloos blijven kijken.'

Hier haar 5 pic(k)s:

1. Els Zweerink - project Sammie, waarin ze haar onhandelbare zoon en zijn vrienden fotografeert

'Als fotograaf Els Zweerink tijdens een masterclass die ze volgt bij de Noorse topfotograaf Jonas Bendiksen de foto's laat zien die ze heeft gemaakt van haar zoon Sammie en zijn vriendengroep, verzwijgt ze in eerste instantie dat het haar eigen zoon is die op de beelden staat. Ze dacht: "Zo’n fotograferende moeder nemen ze vast niet serieus." Terwijl er niemand is die deze foto’s had kunnen maken zoals Zweerink, die vanaf Sammie’s 18de verjaardag, uit een impuls, het leven van haar onhandelbare zoon begon vast te leggen. En ook uit lijfsbehoud, blijkt later, want dankzij de camera kan ze afstand nemen van Sammie en zijn problemen, en hem tegelijkertijd dichterbij halen. Ze wordt weer een onderdeel van zijn leven, leert zijn vrienden kennen, leert hem beter begrijpen. En dat leverde prachtige beelden op. Want het is precies zoals Bendiksen tijdens de masterclass antwoordde: "Zoals naar jou, kijkt Sammie naar niemand." En misschien nog belangrijker: "Niemand kijkt naar Sammie zoals jij."'