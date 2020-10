Camille Boumans: 'Iedere keer als ik het bekijk of hoor, voelt het alsof het de eerste keer is'

2. Pharrell Williams Masterclass at NYU Clive Davis Institute - 'Haar muziek gaat aan en je ziet in Pharrels ogen iets gebeuren'

'In deze masterclass heeft muziekschool "NYU Clive Davis Institute" Pharrel op bezoek, waarbij vier studenten hun eigen muziek aan hem mogen laten horen. De laatste student van de masterclass is Maggie, een vrij verlegen meisje, dat (vanaf minuut 18.15) vertelt over hoe haar muziek is ontstaan doordat ze is opgegroeid tussen folkmuziek; van jongs af aan speelde ze de banjo en was ze vooral veel buiten.

Haar muziek gaat aan en je ziet in Pharrels ogen iets gebeuren. Je ziet vervolgens steeds meer expressie in zijn gezicht en je kan zien dat hij echt wordt meegenomen. Zodra de muziek klaar is, zegt hij: “So... what's your name again? I have zero, zero, zero notes for that. I've never heard anyone like you before, and I've never heard anyone that sounds like that."

Pharrel legt uit waarom hij dit zo goed vond: “It’s like when the Wu-Tang Clan came out. No one could really judge it. You either liked it or you didn’t. But you couldn’t compare it to anything else.” Maggie Rogers zit nu bij hetzelfde platenlabel als Sam Smith, Beastie Boys, Erykah Badu, Gregory Porter en nog veel meer andere, grote artiesten.

Dit is een van de masterclasses die ik graag terugkijk. Het is heel interessant om te horen wat Pharrel te zeggen heeft en het is het heel mooi om te zien hoe letterlijk dít moment iemands leven heeft veranderd.'