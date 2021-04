'Een wereld creëren die maar een paar minuten bestaat, heeft me altijd mateloos gefascineerd'

Deze week was Diederik Idenburg, composer en oprichter van MOST____original soundtracks____audio post, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Diederik over zijn week: 'Of werk, want daar gaat het over toch? Mijn vader zei vroeger: "Werken is niet leuk, je moet gewoon een vak leren." Zo gezegd, zo gedigidaan (shout out to Extince). Accountant zou ik worden. Natuurlijk. Ik had geen idee. Maar, inderdaad, dat werk was niet leuk. Verre van. Voor ik goed en wel begonnen was aan mijn carrière bij een groot accountantskantoor besloot ik de accountancy vaarwel te zeggen en mijn liefde voor muziek te volgen. Ik belandde via via in de reclame en mode en kon daar mijn kennis en liefde voor muziek kwijt. Onderdeel zijn van een team mensen waarin ieder zijn of haar kwaliteit inbrengt om samen iets moois te maken, vond ik altijd heel erg leuk. Ik geniet ervan iets toe te voegen aan een groter geheel. En dat doe ik nu al meer dan 20 jaar. Sommige mensen noemen wat ik doe werk (iemand heeft me ooit gezegd dat ik het ook zo moet zien). Maar ik ben vooral heel dankbaar dat ik iedere dag met muziek en geluid bezig kan zijn, voor en samen met leuke mensen werk die me inspireren en uitdagen. Ik kan er echt mijn gevoel in kwijt.

Over inspiratie gesproken, ik moest even denken waar ik de laatste tijd nou echt door geraakt ben. Vanzelfsprekend luister ik veel naar muziek, ik hou op veel vlakken bij wat er speelt. Maar ik hou ook erg van andere kunstvormen. Ik ging voor de lockdown vaak en graag naar musea en concerten. Dat is wel echt een gemis van deze lockdown. Gelukkig is er iedere dag online weer veel moois te ontdekken wat me inspireert, al probeer ik niet te vaak verdwaald te raken in het eindeloze aanbod van mooi werk en vooral zelf bezig te blijven om werk te maken in plaats van het te consumeren. Binnen de industrie zijn er veel vakgenoten die ik bewonder, maar voor dit stuk wilde ik er juist buiten kijken. Voor mij is dat net zo belangrijk.'

Hier zijn 5 pic(k)s:

1. 'De eenvoud, vorm en het organische geluid in het werk van Studio Zimoun'

'Zimoun is een Zwitserse installatie kunstenaar. Van eenvoudige materialen maakt hij installaties die geluid voortbrengen - wat bijna meditatief werkt. Kleur, materiaal en klank zijn tot een minimum beperkt waardoor je er helemaal in op kan gaan. Zelf ben ik ook geïnteresseerd in de meditatieve en helende kwaliteiten van muziek en klank. De eenvoud, vorm en het organische geluid spreekt me daarom erg aan in het werk van Zimoun.'

Het kunstwerk Orbital Garden van Zimoun: