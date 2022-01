Donnya Zidan: 'Dagelijks even het brein ontgiften'

Deze week was regisseur Donnya Zidan, verbonden aan productiemaatschappij Vigics, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week - vandaag verschijnt haar nieuwste TVC, voor haarverzorgingsmerk Guhl en Ad Alliance. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

De essentie van haar relaas, als ze het over regisseur Roy Andersson heeft: 'Een man die kiest voor surrealisme omdat hij het realisme simpelweg gewoon te saai vond. Een man naar mijn hart.'

Hier haar 5 pic(k)s:

1. Vogue Arabia - en de eindeloze vloed aan creatief talent uit de MENA-regio

'2022 is het jaar dat ik mijn eerste fictie-stappen ga maken. Ik ben op dit moment bezig met het ontwikkelen van mijn korte film. Het filmplan wordt in de ontwikkelingsfase gesteund door het Nederlands Film Fonds via het allereerste autodidacte potje. Een bijzondere periode waarbij deuren geopend worden voor ruw (autodidact) talent met verfrissende verhalen en achtergronden.

Voor mijn korte film ga ik op zoek naar Egyptisch talent (het scenario is geïnspireerd op mijn familieverhaal) en daardoor ben ik de laatste tijd extra diep in de Arabische film- en modewereld gedoken. Een van de platforms die ik graag volg om nieuw MENA (Middle East and North African) talent te ontdekken is Vogue Arabia.

Vogue Arabia viert in maart haar vijfde verjaardag. De jonge telg in de Vogue family heeft in de eerste vijf jaar al heel wat teweeg gebracht in modeland. Het blad biedt een internationaal podium aan MENA-talent dat verantwoordelijk is voor lokale mode, kunst en design. Een platform met een opvallend scherpe radar voor nieuw talent, dat ook vooruitstrevend is op het gebied van gendergelijkheid.

Voordat ik film maakte, heb ik jaren als model en actrice gewerkt. Helaas was er in mijn tijd nog niet de representatie zoals nu te zien is. Ik werd geplaatst onder het blokje 'donker model' en er stond zelfs een maximum op 'donkere modellen' per modeshow of editorial. Ik kan er nu dan ook enorm van genieten als ik zie hoe de representatie in een korte tijd veranderd is en vier bij deze kick-off graag de eindeloze vloed aan talent en bijzondere gezichten uit deze regio.

Vogue Arabia's First Editor zei het mooi tijdens de launch: “Vogue Arabia is not just about appealing to our own region, but about providing a cross-cultural bridge, a beautiful source of inspiration you would want to pick up even if you were from another area. What I can lay out to readers, both near and far, is that what brings us together is far greater than what sets us apart.”

Een aantal van de MENA-talenten die zeker het volgen waard zijn:

- Egyptian-German photographer Malak Kabbani

- @thewannabedirector Sohaila Kandil

- Fotograaf (from Belgium - Morocco - Mousganistan) Mous Lamrabat

- Sphinxlike kusntenaar Zeinab Alhashemi

- Artist / Director / CG Muhcine Ennou

- Fashion/commercial photographer Amina Zaher

- Kunstenaar/fotograaf Bassam Allam (based in Berlin).'