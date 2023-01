Femke Schavemaker: 'Het zou hilarisch zijn als het niet zo horror was, en doodeng als het niet zo dolkomisch was'

2. 'Het kan bijna niet uiteenlopender, maar het blijft altijd Hisko’s hand'

'Niet alleen de beeldverhalen van [animator] Hisko Hulsing raken keer op keer tot het bot. Ook het verhaal van Hisko zelf. De goedheid van deze man, zowel in zijn vak als in zijn karakter. Hij was iedereens lievelingsillustrator, het voelt niet eens als heel lang geleden. Hij gaf heel matige ideeën toch nog een gouden randje. En ineens was er de hartverscheurende film over Kurt Cobain… en dit jaar de magische extra episodes voor The Sandman: Dream of a Thousand Cats/Calliope op Netflix. Het kan bijna niet uiteenlopender, maar het blijft altijd Hisko’s hand. Zijn observatievermogen, zijn esthetiek, zijn stilte. Iets schrijnends. Ik hoop dat ik in een Hisko-hiernamaals kom. Zoals in The Midnight Library van Matt Haig, steeds in een andere mogelijke wereld. Maar altijd Hulsing. Hulde.'