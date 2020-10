Grensverleggende inspiratie volgens Indiana Roma Voss

5. 'Robert Mapplethorpe deed een luikje open van een geheime wereld en heeft mijn visie op seks en kunst verbreed'

'Je zou kunnen zeggen dat het boek Just Kids (een memoire van Patti Smith over haar vriendschap met Robert Mapplethorpe, red.) mijn leven veranderd heeft. Voor mijn 16e verjaardag gaf mijn moeder me het cadeau en zei: “This book will mean a lot to you, Indiana." En gelijk had ze.

Ik was bekend met de muziek van Patti Smith, het nummer Gloria behoorde absoluut tot mijn favoriete muziek op de middelbare school. Het werk van kunstenaar Robert Mapplethorpe was voor mij nog een mysterie, evenals het tijdsbeeld van New York eind jaren '60 van de vorige eeuw.

Na het lezen van dit boek raakte ik geobsedeerd door de fotografie van Mapplethorpe. Hij deed een luikje open van een geheime wereld en heeft mijn visie op seks en kunst verbreed. Hij heeft mij verliefd doen worden op licht in een beeld, de diepste zwarte tonen en het heiligste wit.

Ook heeft dit boek mijn liefde voor New York, mijn geboortestad, aangewakkerd en ben ik de stad gaan zien als de plek waar dromen gewaarworden.'