50 jaar inspiratie met Ismael ten Heuvel: 'Van iedere film die ik regisseer, probeer ik een levensverhaal te maken’

Deze week was regisseur Ismael ten Heuvel van productiemaatschappij Pink Rabbit curator van 'n speciale Random Pic(k) Of The Day For A Week ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Adformatie. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Wij vroegen hem naar zijn inspiratiebronnen van de afgelopen decennia. Het werd een persoonlijke reis door het Amsterdamse leven van de regisseur in het vorig en huidige millennium.

Hier zijn 5 bijdragen:

1. De jaren ‘70 – ‘Ik heb reclamefilmpjes altijd al het leukst gevonden’

'Ik moest wel even slikken omdat 50 jaar een lange tijd is en het daardoor meer een levensverhaal wordt. Ikzelf ben pas sinds 1994 in de reclame actief, maar ik was altijd al gebiologeerd door verhalen en beeld.

Ik begin dus met de jaren ‘70: voor mij persoonlijk het eerste decennium waarin ik net als Adformatie, rond kon kijken en iets kon voelen van het leven. En te voelen viel er genoeg. Ik ben geboren in de binnenstad van Amsterdam dat toen nog een behoorlijke puinhoop was en dat kwam niet door de toeristen, maar doordat er te veel mensen op een kluitje woonden in de Jordaan. Het was een armetierige bende, maar wel gezellig. Het was de tijd dat m’n hele familie nog bij elkaar op de trap woonde. En een ‘mooie’ tijd, gezien door de lens van Ed van der Elsken.

Mijn biologische vader verliet ons en Amsterdam toen ik 5 was en ik bleef alleen achter met m’n moeder. Het enige dat ik mij daarvan nog herinner is dat we geen geld hadden en iedere dag een blik Unox-soep aten met brood; ik had de keuze tussen champignon of tomaat. Grappig, is dat een van de eerste commercials die ik maakte (toen nog als creatief) was voor Unox.

Ik ben opgegroeid met Barbapapa, Het Molletje en Tita Tovenaar. Allemaal behoorlijk psychedelische kinderprogramma’s. Veel tv was er nog niet en ik mocht van m’n moeder opblijven totdat Loekie geweest was. Best bijzonder dat ik de reclamefilmpjes toen al het leukst vond.

Reclame was, net als in de tijd dat ik zelf ging werken in de reclame, iets dat grappig was, iets waar je als kind om kon lachen. Ik kan me nog herinneren dat er een Heinz ketchup-commercial was waarin een man zo hard aan de fles moest draaien dat er een kronkel in de fles kwam. Dat was echt om je te bescheuren.

Maar mijn favoriet was toch wel Mr. Edet waarin een geanimeerd mannetje door het beeld liep en stukken keukenrol aangaf waar nodig. Daar zat een liedje als een oorwurm onder, dat wij dan weer uit ons hoofd kenden en waarop wij op school andere variaties bedachten.

Na alle Disney-klassiekers wel gezien te hebben in de bios met m’n moeder als Dumbo en Bambi, die altijd over moeder-kind-relaties gaan, was het wel een eye opener op negenjarige leeftijd om de film Cría cuervos te zien bij mijn tante die een Spaans taleninstituut had. Die film ging over de achtjarige Ana, die er per ongeluk achter komt dat haar vader vermoord is. Ik werd bij het zien van deze film bevangen door het verhalen vertellen in de vorm van beeld. Deze film werd ook nog ondersteund door de toenmalige hit Porque te vas die bij mij tot op de dag van vandaag is blijven hangen als een mantra. ‘Omdat je weggaat.’ Prachtige symboliek bij mijn verlatingsangst. Mannen zijn onbetrouwbaar en spannend dus moest ik op zoek naar goeie mannelijke voorbeelden in m’n leven.

Nou hoeft mijn hele leven niet te klinken als een smartlap, maar misschien is dat wel het werk dat ik het liefste maak: smartlappen, volkse meezingers in beeld. Als ik had kunnen zingen had ik het levenslied op die manier verkondigd.’