De subtiele fantasieën van Jouk Oosterhof

2. Mijn buurman is mijn muze

'Mijn buurman, André, is mijn muze. Zijn huis of interieur is nooit veranderd. Hij heeft het meubilair ooit meegenomen vanuit zijn moeders huis, of in ieder geval gedeeltelijk, daar neergezet en sindsdien niets ingrijpends aan gedaan. Ik fotografeer hem altijd in zijn eigen huis, wat me ook op het idee bracht om huizen op Funda te gaan zoeken.

Ik noem mijn buurman mijn muze, hij is iemand die me inspireert. Met hem in gedachte kwam ik op ideeën die mezelf verraste. Zoals de dameskleding, die hij normaalgesproken nooit draagt, maar dan in zijn stijl en kleur. Dat maakt het heel subtiel en werpt de vraag op: waarom dragen meer mannen deze vormen niet?'