De Caribische inspiratie van talent Kevin Rooi

Deze week was 'the very talented' Kevin Rooi, typograaf en junior designer bij Media.Monks, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

The designer next door

'Mijn naam is Kevin Rooi, ik kom van Aruba, woon sinds 8 jaar in Nederland en ben een multidisciplinaire designer, die nu 1 jaar voor Media.Monks werkt – and I LOVE MY JOB! Ik ben van huis uit typograaf, van letters en typografie in grafisch ontwerp, illustraties en animaties, en hoor vaak dat mijn werk energiek en passievol overkomt. Iemand zei eens: “Kevin makes crazy work” en daar sluit ik me graag bij aan haha. Als creatief zijn er heel veel dingen die mij inspireren. Hier zijn er 5.'

1. De design crew die Serena Williams

‘Ik hou ervan als er bewegingen ontstaan, zoals de design crew die Serena Williams is gestart – vanuit de gedachte dat ze graag meer mensen in de creatieve industrie terug wilde zien, waarin ze zichzelf zou herkennen. Zo koos ze diverse individuen met verschillende achtergronden, hielp ze hen hun skills verder te ontwikkelen, om uiteindelijk eventueel in haar team op te nemen.

Ik ben een grote voorstander van diversiteit en inclusiviteit, omdat het anderen, iedereen eigenlijk kan inspireren dat iets mogelijk is. Vanuit de gedachte: “Hey, if they can do it, I can do it!”'