Marwan Magroun: 'Dit is de reden waarom ik fotografeer'

2. Gordon Parks - 'Dit is de reden waarom ik fotografeer'

'Wie mij enorm inspireert als fotograaf is Gordon Parks. De bijdrage die hij heeft geleverd op verschillende terreinen is echt immens. Zoals het inzichtelijk maken van de omstandigheden waarin Afro-Amerikanen in de Verenigde Staten leefden. Hij was een van de eerste zwarte fotografen die zwarte mensen op een genuanceerde, niet-stigmatiserende manier in beeld bracht.

We leven in een wereld waarin niet iedereen de regie heeft over zijn eigen beeld. Door beeldmakers van verschillende afkomsten ruimte te geven om diverse verhalen te vertellen, creëer je een samenleving waarin veel meer compassie voor elkaar is, omdat mensen op de hoogte zijn van elkaars verhaal.

Dat is ook de reden waarom ik fotografeer. Om regie te hebben en behouden over mijn eigen beeld en de mensen om mij heen. Hiermee krijgen ze het gevoel dat ze een onderdeel zijn van de samenleving en niet alleen wanneer ze negatief in beeld komen.

Hier zie je een korte video over Gordon Parks en zijn bijdrage aan fotografie/film/poëzie/literatuur en nog veel meer.'

'Parks was a modern-day Renaissance man, whose creative practice extended beyond photography to encompass fiction and nonfiction writing, musical composition, filmmaking, and painting.'

Gordon Parks Used the Camera as a 'Weapon' Against Poverty and Racism.