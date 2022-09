Ramon Stalenhoef over Ayahuasca, bosbaden, Sergio Herman, landschapsfotografie en dromen

Deze week was creatief Ramon Stalenhoef (onder andere ex-Publicis, -TBWA\Neboko en -SSSS & Orchestra), curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans én Adformatie (één bijdrage per dag).

Stalenhoef over zijn week: 'Hoe ontzettend leuk en bevredigend ook, om met mijn creativiteit mijn glutenvrije cracker te verdienen, toch bevond ik mij ook regelmatig in een bos vol vraagtekens. Waarom doe ik hier zo belangrijk over? Of eigenlijk, waarom maak ik me hier zo belachelijk druk om? Waarom zou ik producten aanprijzen waar ik zelf met een boog omheen loop? En vooral ook, haal ik eigenlijk wel het maximale uit mezelf als ik mijn creatieve energie enkel focus op het helpen van merken?

Ik besloot uit die vicieuze cirkel te stappen van knagende vragen en alsmaar harder werken. Minder werken (als freelancer) betekent voor mij minder stress en een betere gezondheid. En meer tijd en vrijheid om mij te verdiepen in andere zaken die mij net zo goed inspireren en waar ik ook mijn creativiteit in kwijt kan.

Ik ben bewust op zoek gegaan naar inspiratie buiten het vak, omdat ik weer dichter bij mezelf wilde komen. En daar heb ik binnen het vak dan ook weer wat aan. Ik wilde mij weer creatief directeur van mijn leven voelen, niet enkel van een reclamebureau. Hier mijn 5 bijdragen.'

1. Op de thee bij moeder Ayahuasca

'Het is maandagochtend. Zoals iedere dag roer ik zoete honing door mijn thee, omdat ik nooit meer herinnerd wil worden aan het meest gore bittere theetje dat ik ooit gedronken heb. Al was de ervaring onvergetelijk. Als je het hebt over even uitzoomen, antwoord krijgen op vragen en nieuwe inspiratie opdoen, ga dan maar eens op de thee bij moeder Ayahuasca. Zeg trouwens niet dat ik je gestuurd heb. Ik sta niet in voor de gevolgen. Je ziel wordt vanzelf geroepen als het zover is. Van je ego hoeft het niet zo nodig. Je gaat toch kotsen? Klopt. Al gooi je niet je eten eruit, maar onverwerkte emoties.

Tijdens de sessie kreeg ik antwoord op echt iedere vraag. Ik vroeg waarom ik in de reclame werkte, waar ik me soms echt anders voel. Ik niet altijd de gewoontes en manieren evengoed begrijp, maar tegelijkertijd zo ontzettend veel energie krijg van het creatieve proces. Ik kreeg als antwoord dat juist hoog gevoeligheid zorgt voor een connectie met creatieve energie. Het lijntje met “boven” is open waardoor je in een energetische connectie staat met pure inspiratie. Je bent “in-spirit”, waar ook het woord inspiratie van is afgeleid. Dankzij je werk sta je dagelijks in connectie met je hogere zelf. Oké, zo had ik er nog niet naar gekeken, dankjewel!

Dankbaarheid is sowieso op zijn plaats want de boodschap luidde ook: en denk niet dat je ooit een idee 'bedenkt'. Zo werkt het niet. Je 'krijgt' een idee. Inspiratie komt in je. Even goed om bij stil te staan als je op het podium trots je vakprijs boven je hoofd tilt. Zou het een onbewuste actie zijn, dat we hem toch even hoog in de lucht houden?

Ter inspiratie deel ik graag een beeld van mijn kop thee. Misschien 'krijg' je een idee.'