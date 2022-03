Rens Pluijm: 'Zonder sampler hadden we geen hip hop, house, geen Diddy, en geen Ye gehad'

Deze week was Rens Pluijm, medeoprichter van sound house Public Audio, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Hier zijn 5 bijdragen:

1. The Museum of Bad Art (MOBA) - Art so bad, it can't be ignored

'Al jaren ben ik fan van dit museum dat gerund wordt door een groep enthousiaste vrijwilligers en curatoren. Het principe is simpel, het werk komt uit de kringloopwinkel, van de vuilstort of het locale buurthuis. De voorwaarde is wel dat het werk is van kunstenaars die nooit eerder geëxposeerd hebben.

Toch zitten er prachtige dingen tussen, sommige werken zouden zo het Stedelijk in kunnen, andere echt totaal niet. Maar juist dat maakt het zo leuk.

Je denkt meteen: ‘Dat kan ik ook!’ Het werk is alleen vaak zo slecht dat het nog lastig zou zijn om ook zoiets te maken, wat dan op zich ook weer knap is. Ze hebben een aanmeldingsformulier voor nieuw werk, dus je kunt het in ieder geval proberen.

Ook het MOBA werd getroffen door Covid en heeft op dit moment geen vaste expositie locatie meer. Het is nog wel mogelijk om mee te doen aan de virtuele video-exposities en ze hebben een prachtige webshop ('we offer posters or prints-on-canvas for most pieces').

De kunst zelf is helaas niet te koop, en dat is misschien maar beter ook. Gaat dat zien (en doneer aan dit inspirerende initiatief)!'