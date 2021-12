Serieel creatief ondernemer Wilbert Leering: 'Lang leve het maken!'

2. Winnie Maas: Under Tomorrow’s Sky - geen statisch gedoe, maar een expo vormgegeven als een actieve werkomgeving

'Een merk ontwikkelen of een campagne maken valt natuurlijk in het niet bij zoiets groots als de verticale steden of gestapelde dorpen van MVRDV. Maar toen ik keek naar Jan Louters docu Under Tomorrow’s Sky op 2Doc over Winy Maas (de M in MVRDV) en zag hoe hij werkte met zijn mensen bleek dat ineens heel dichtbij en ontzettend leerzaam. Hoe groot de mensen van MVRDV durven denken en de mogelijkheden die ze hebben om gestalte te geven aan hun visie, maar ook de moeilijkheden waar ze tegenaan lopen, de tegenslagen, de politiek.

Daarna nodigde vriend en collega-copywriter Ralph Edelstein mij uit om mee te gaan naar het Nieuwe Instituut in Rotterdam waar een ‘levende tentoonstelling’ over MVRDV was geopend: 'MVRDVHNI: The Living Archive of a Studio'. Geen statisch gedoe, maar een expo vormgegeven als een actieve werkomgeving - alsof de medewerkers van MVRDV net even naar buiten zijn gegaan voor de lunch - met uitzicht op het door hen ontwikkelde nieuwe Depot Boijmans Van Beuningen. Achter en vóór de schermen, in één keer in beeld. Geweldig.'