Saint naar Amsterdam, Robin van der Kaa creative director

Saint is een Berlijnse productiemaatschappij, die uitbreidt naar Amsterdam. Robin van der Kaa leidt de nieuwe vestiging en wordt creative director.

Waarom ben je gestopt bij Lynk&Co, en wat heb je de afgelopen tijd gedaan?

'Eerlijk gezegd twijfelde ik een beetje hoeverre ik hier publiekelijk open over wilde zijn. Maar omdat ik denk dat het, zeker in ‘onze’ industrie, belangrijk is om dit soort dingen bespreekbaar te maken doe ik het toch. Ik zat er aan het begin van dit jaar mentaal en fysiek doorheen - na drie jaar lang 60/70 uur per week te werken zonder vakantie was de emmer gewoon leeg. Ik merkte dat ik zelf niet gelukkig was, niet meer de collega was die ik wilde zijn en het creatief ook steeds moeizamer ging. Dat was een flinke reality check en moest even op de pauzeknop drukken en wat beter op mezelf letten. Ik heb dus bewust de laatste tijd even geen tering gedaan, om het op z'n algemeen beschaafd Rotterdamsch uit te drukken. Achteraf gezien ben ik heel blij dat ik die keuze heb gemaakt.

Voordat het allemaal véél te dramatisch wordt - het gaat helemaal prima met me, en natuurlijk is het een absoluut privilege dat ik sowieso even wat tijd kon nemen. Verder ook absoluut niks ten nadele tegenover Lynk & Co. Ik ben onwijs dankbaar voor de kans om deel uit te maken van de Europese lancering van een nieuw automerk, zeker als iemand zonder rijbewijs. Daarnaast ben ik supertrots op wat we hebben neergezet, en aan dit project werken met Halal en een hele rits fantastische creatieven is zonder twijfel één van de hoogtepunten uit mijn carrière tot nu toe.'

Waarom het Berlijnse Saint, hoe is dat tot stand gekomen? Hoe zijn ze bij jou terecht gekomen?

'Ik heb een jaar of negen in Berlijn gewoond en kende de twee broers (Felix en Henning Strüve) die Saint zijn begonnen goed. Een paar maanden geleden sprak ik Henning, en uiteraard hebben we het toen gehad over het leven, werk en mijn situatie op dat moment. Ik was aan het nadenken over mijn toekomst, en Henning was aan zijn kant op zoek naar de volgende stap voor Saint. Die twee dingen bleken uiteindelijk perfect bij elkaar te passen.

Saint is van oorsprong een productiebedrijf dat voornamelijk in Duitsland werkt, met een rits aan goede klanten aan zowel de agency als merk kant. Tijdens ons gesprek werd het duidelijk dat zij op zoek waren naar een manier om zowel fysiek als qua aanbod uit te breiden. Amsterdam en Nederland was natuurlijk een redelijk logische keuze wat het eerste betreft, maar ze wilden ook meer verdieping in hoeverre ze op creatief en conceptueel gebied met klanten kunnen werken. Hier kwamen we dus bij elkaar - ik kan zowel in Duitsland en daarbuiten helpen met het creatieve, marketing en merk-strategie deel, en door een kantoor hier te openen kunnen we ook het bereik vergroten. Buiten dat zitten we ook volkomen op één lijn wat betreft instelling en visie. Het voelt een beetje als Frank Rijkaard en Rudi Völler die eindelijk met elkaar aan de ontbijttafel zitten.'

Wat voegt Saint het toe aan de industrie in Nederland? En wat is jouw kracht (en zwakte)?

'Laten we eerlijk zijn en met de zwakte beginnen. Als witte, bebaarde en getatoeëerde man van begin veertig is mijn perpectief - op z'n zachtst gezegd - méér dan oververtegenwoordigd in de industrie op het moment. Ik ben een lopend (of beter, een VanMoof-rijdend) cliché wat dat betreft. Op het moment zit ik in mijn eentje hier, maar dit is zeker iets wat we met freelancers en later in-house moeten oppakken.

Wat we wél toevoegen zijn voornamelijk twee dingen, denk ik. Praktisch gezien hebben we, naast het creatieve deel wat ik breng, een hele solide productie en postproductie set up staan in Berlijn. We kunnen daarom heel snel schakelen van creatie naar uitvoering, en dat ook in een stad waar de mogelijkheden bijna onbeperkt zijn.

Daarnaast denk ik dat mijn achtergrond aan zowel de creatieve als de merkkant wat kan toevoegen. Van nature manoeuvreer ik makkelijk tussen zowel merkstrategie, creatieve ontwikkeling, uitvoering en marketing. Ik heb het gevoel dat merken en agencies op het moment op zoek zijn naar één plek waar dit allemaal samenkomt, in plaats van meerdere uitvoerders die allemaal op een eigen eilandje werken. Daar ligt onze kracht wat mij betreft.'

Je bent inderdaad veelzijdig. Je hebt PR (bij muziekproductiebureau Sizzer) gedaan, was marketeer en daarna creatief. Wat heb je in de loop der tijd vooral geleerd?

'Ik ben sowieso begonnen als creatief - eerst vormgeving en illustratie, maar al snel schrijven en art direction. InPR en marketing ben ik eigenlijk per ongeluk gerold op een gegeven moment. Bij Lynk & Co werkte ik voor het eerst écht aan de merk-kant, wat me sowieso een hele lading inzichten heeft gegeven over merkpositionering, werken in een corporate structuur en een keiharde spoedcursus (intern) stakeholder management. Bij Sizzer was het voornamelijk werken tussen bureau en merk in, wat dan weer een hele andere dynamiek gaf. Bij elkaar heb ik het hele rijtje freelance, bureau, merk en supplier meegemaakt ondertussen, waar ik nu de vruchten van kan plukken.'

Wat is je uiteindelijke doel?

'Ik geloof oprecht dat creatief werk niet meer in een bubbel kan bestaan - het moet méér zijn dan een goed concept, of een mooie film, of goede vormgeving. Het moet niet alleen passen in een complete merkbeleving en strategie, maar ik denk ook vooral in een bredere culturele en maatschappelijke context. In de ideale situatie kun je in ons vakgebied niet alleen goed werk maken, maar ook een reflectie of commentaar geven op de wereld om ons heen. En in het allermooiste geval er iets aan toevoegen en veranderen.'