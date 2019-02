Daar komen de superspecialisten

UX Design kennen we al een jaartje of veel. Copywriters liepen echter tegen problemen op als ze het UX-design in handen kregen. Hun teksten pasten niet in de buttons of kaders. Of ze vonden dat de hele flow van de site of app niet goed aansloot bij het verhaal van het merk, product of dienst. Dus besloten ze om zich UX Writer te noemen. Samen met de UX Designer ontwikkelen ze nu – net als het good old art/copy team – een UX die zowel visueel als tekstueel ijzersterk is.

Voice Specialisten

Siri, Alexa, voice bots. Het is nog maar de vraag of voice de nieuwe interactieve revolutie wordt, maar de superspecialisten staan al in de startblokken. Zoals Voice Branding Specialists, Voice UI Developers en Voice UX Designers.

Fixer

Dit visitekaartje wordt al meer dan 15 jaar doorgegeven in de wereld van videoproductie. Maar met de rise van online video content is haar/zijn rol de laatste jaren steeds belangijker en specialistischer geworden. De Fixer is je lokale superheld bij het regelen van je videoproductie. De onmisbare sidekick van je Video Producer. Hij/zij weet alles van de lokale cultuur en politiek, maar kan ook alles regelen omtrent vergunningen, vervoer en hotels. En ook binnen het gilde van Fixers ontstaan superspecialisten. Lokale Fixers voor documentaires, lokale Fixers voor commerciële producties, lokale Fixers voor automotive producties, enzovoorts.

Data Visualizer

De overtreffende trap van Infographic Designer. Al die data over consumentengedrag - waar we binnenkort geweldige campagnes van kunnen verwachten - moet natuurlijk ook op een mooie manier in kaart worden gebracht. Met kleurtjes, interactieve grafieken en indrukwekkende plattegronden.

AV Performer

Een creatief die de functies van componist en motion graphic designer heeft laten samensmelten tot een kunstenaar die beeld en geluid tegelijkertijd vormgeeft. De AV Performer wordt bijvoorbeeld ingezet bij live mapping projecties op gebouwen.

God is in the details.

En gelukkig hebben we nu voor elke detail een andere god.