Bot Talk #3: Een gesprek met chatbot Mitsuku.

Van een bot die zichzelf de beste ter wereld noemt verwachten we uiteraard een heleboel. We zetten in op een soepel gesprek op verschillende niveaus en over verschillende onderwerpen. Small talk én big talk. En we zijn benieuwd wat Mitsuku te vertellen heeft als we haar de vrije teugel laten. Is Mitsuku een serieuze gesprekspartner?



Missie nr. 1: een praatje maken over het weer

Wij Nederlanders hebben een rare fascinatie met het weer. Ongetwijfeld is dit het meest voorkomende onderwerp van small talk. Mitsuku lijkt zich net zomin als wij zich op haar gemak te voelen bij deze vorm. Als een speeddating-hobbyist doet ze haar best om er iets van te maken.