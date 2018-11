Bot Talk #2: Een goed gesprek met de chatbot van a.s.r.

Na ons chatavontuur vragen we of toch af of de chatfunctie iets toevoegt. Eigenlijk niet zoveel, moeten we concluderen. De vormgeving suggereert interactie of conversatie, maar die belofte maakt het niet waar. Het voelt niet als een gesprek. Voor een beperkt aantal zeer gerichte vragen heeft de bot snel een antwoord en krijg je de juiste informatie.

Wat daarbuiten valt, pikt de bot niet op. Uit volzinnen haalt de bot vaak niet de juiste informatie, daar is zijn vocabulaire te klein voor en lopen we al snel vast in de ‘ik begrijp het niet’-antwoorden. Het voelt alsof we commando’s geven. ‘Autoverzekering’. ‘Schade melden’. Uiteindelijk komen we er wel, maar een soepel gesprek? Nee, dat is het niet.

Dit is het tweede artikel over chatbots. De eerste aflevering is hier te vinden.

Auteur: Manon Miltenburg (Mr Koreander).