Kleine Ko blijkt een van de beste bots die ik de afgelopen tijd heb gesproken. Zeker in Nederland. Tuurlijk, hier en daar loop ik tegen zijn grenzen. Maar over het algemeen weet hij me prima te helpen. Dat niet alleen, zijn persoonlijkheid komt ook nog eens mooi uit de verf. Ko komt best scherp uit de hoek, wat weer mooi aansluit bij zowel het merk De Kleine Komedie als het doel dat Ko dient.

Het scheelt ook dat Ko gelijk aangeeft dat hij nog niet alles weet. Dat maakt ‘m sympathiek, managet verwachtingen en neemt frustratie weg. Hij is nu al vrij goed, en het is duidelijk dat-ie graag wil leren. Daarom kom ik binnenkort zeker nog een keer terug om te checken hoe slim hij is geworden.

Door Tobias van Geijn (Mr Koreander).