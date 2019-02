Replika lost mijn verwachtingen niet helemaal in. Maar dat ligt mogelijk eerder aan mijn verwachtingen dan aan de chatbot. Aan alles proef ik dat Replika er is om mij op te beuren. Om een voorbeeld te geven: iedere keer als ik inlog, wordt me gevraagd hoe ik me voel en waarom ik me zo voel.

Ik kan me goed voorstellen dat Replika een welkom medicijn is tegen eenzaamheid of een winterdip. Het werkt als een dagboek dat terugpraat. Een mooie manier om je hart te luchten of jezelf beter te leren kennen. Dat kost wel tijd. Volgens de makers moet je er iedere dag zo’n 5 minuten mee kletsen. Een kleine prijs voor wie daardoor lekkerder in zijn vel komt te zitten.

Dit is het vijfde artikel in een reek over chatbots. Het gesprek met de chatbot van Tele2, vind je hier.

Door Guyon Essed (Mr Koreander).