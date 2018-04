Om de nieuwe regelgeving goed te kunnen uitleggen aan e-mail- en telemarketeers, moeten we verder kijken dan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Je komt dan al snel uit bij de Telecommunicatiewet (Tw). Deze wet die waarschijnlijk volgend jaar wordt vervangen door de Europese ePrivacy Verordening, bepaalt de regels op kanaalniveau.

Een van de bepalingen is dat voor e-mail een opt-in verplicht is (e-mail is spam, tenzij er toestemming van de ontvanger is) en voor telemarketing een opt-out (bellen mag, tenzij iemand aangeeft dit niet te willen). Bestaande klanten vormen een uitzondering op deze hoofdregels.

Hoewel het hier feitelijk over een andere wet gaat, speelt de AVG wel een grote rol. Dit omdat je voor e-mail en telemarketing nu eenmaal persoonsgegevens nodig hebt, zoals een e-mailadres of telefoonnummer. En over het verwerken van die gegevens gaat de AVG. Je moet dus met beide wetten rekening houden. Voor de regels voor het benaderen (mag ik deze persoon bellen of mailen?) kijk je naar de Tw. Voor al het overige (mag ik deze gegevens verwerken, met wie mag ik ze delen, et cetera) kijk je naar de AVG.