Gwenda van Vliet (G-Star) over de kracht van verbazing

Deze week was Gwenda van Vliet, CMO G-Star Raw, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Gwenda over haar week: 'Inspiratie zit hem bij mij vooral in verbazing. Ik word zo blij van mensen die iets creëren waardoor je de dingen even anders ziet. Het op zijn kop zetten van iets wat je kent. Of juist iets wat je nog nooit gezien hebt en je niet echt kunt plaatsen. De kracht van de verbazing en verassing.

Misschien komt het door mijn eigen achtergrond – maar ik merk dat ik dat vooral vind in een crossover van disciplines. Een mix van design, kunst, fashion en communicatie vind ik fascinerend. Stop het niet in een hokje. Breng de ene wereld in de andere. Kleur buiten de lijntjes. Dan ontstaan de vetste dingen.'

Hier haar 5 pic(k)s:

1. Anti-advertising

'Jenny Holzer ‘schildert’ met woorden. Ze maakt taal visueel spectaculair. Je komt haar statements in de openbare ruimte tegen waar ze zoveel mogelijk mensen kan bereiken. Wonderlijke poëtische massacommunicatie met een boodschap. Haar Truisms zijn een verzameling uitdrukkingen waar geen speld tussen te krijgen is. Vooral de projecties op gebouwen en in de stad vind ik prachtig.

Haar campagne uit 2000 voor de lancering van het eerste parfum van Helmut Lang hangt groot in mijn huis. Geen glossy of glamoureuze beelden, geen productshot, maar Holzers zwarte woorden op wit papier (“I BITE YOUR LIP / I BREATHE YOUR BREATH”). Op simpel massa-geproduceerd krantenpapier met een klein logo.

Anti-advertising. En een mooi voorbeeld van een crossover tussen fashion, parfum, architectuur en kunst.

Holzers werk is zowel feitelijk als fictief, publiek als privaat, universeel als persoonlijk - en het pakt en verbaast mij elke keer.'