Bot Talk #4: Een gesprek met de chatbot van Tele2

De bot van Tele2 valt zeker niet tegen. We kregen de antwoorden die we nodig hebben en dat is het belangrijkste. Maar de bot begrijpt niet alles. Dat is hem vergeven natuurlijk, want hij is nog aan het leren. Wie weet begrijpt hij ons over een jaar beter en kunnen we uren kletsen.



Nog ietsje meer persoonlijkheid

Behalve correcte antwoorden wil je ook persoonlijkheid van een bot. Dit aspect houdt niet over: zodra je doorvraagt schiet de robot op het witte paard toch wat te kort. Desalniettemin is het een nice touch. Samengevat: de interface is goed, maar met een beetje extra aandacht gaat hij van goed naar fantastisch.



Dit is het vierde artikel in een reek over chatbots. Het gesprek met de beste chatbot van de wereld, genaamd Mitsuku, vind je hier.



Door Guyon Essed (Mr Koreander).