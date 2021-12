Woensdag 16.30 live: de Minds in Media van DPG, YouTube & Disney

Wat waren de hoogte- en dieptepunten van mediajaar 2021? Welk mediagedrag blijft na de pandemie? Zet de consolidatie binnen het vak door? En kunnen lokale spelers enig tegenwicht bieden tegen de big techs? Het komt allemaal aan bod tijdens Minds in Media, woensdag 15 december.

Ook maken we de winnaars van het Adformatie Media Report bekend, het kerstrapport van Adformatie en Ipsos. Het vak heeft bepaald wie de beste media-exploitanten en de beste mediabureaus van het wederom roerige 2021 waren.

De Minds in Media van dit jaar zijn:

Stefan Havik, digital expert DPG Media

Susan van Geenen, VP Media Networks Benelux bij The Walt Disney Company

Marijn Poeschmann, Country Manager Benelux YouTube

Het gesprek staat onder leiding van Susanne van Nierop, hoofdredacteur van Adformatie.

De livestream is woensdag vanaf 16.30 uur te volgen. Meepraten kan via #mindsinmedia. Zet gelijk in je agenda zodat je het niet vergeet.