FITCAmsterdam: Creativiteit en technologie maken van tekeningen een universele taal

FITC is weer in Amsterdam neergedaald om te inspireren met alle mogelijke combinaties van creativiteit en technologie. Ik ben fan, want elk jaar lukt ze dit. Vaak haal je uit allerlei talks wel iets, maar soms zijn er talks waarvan het hele verhaal blijft plakken. ‘Drawing it together’ van Alon Chitayat, motion designer bij Google, had precies dat. Een talk over hoe het samenvoegen van één de oudste ambachten van de wereld met innovatieve technologie leidt tot nieuwe vormen van communicatie. Hoe tekenen mensen samenbrengt en met elkaar laat communiceren.