Facebooks cryptomunt is een monetaire revolutie die iedereen raakt, ook marketeers

Blockchainconsultant Olivier Rikken steekt zijn Libra-enthousiasme niet onder stoelen of banken. ‘Binnen de blockchaincommunity is behoorlijk wat enthousiasme, want het zorgt ervoor dat veel partijen de potentie van de blockchaintechnologie en cryptomunten en haar mogelijke impact duidelijk zien en zet het hoog op verschillende agenda’s.’ Rikken van Emerging Horizons is al jaren werkzaam in de blockchainwereld en denkt namens Nederland onder andere bij de ISO mee over vraagstukken met betrekking tot de standaardiseringen van deze technologie.

Boi Sletterink is it-security-expert met blockchain en cryptologie als specialisme. Hij ziet Facebook vooral als een businessmodel dat is gericht op de verkoop van de privacy van de gebruiker. Na de privacyschandalen van Cambridge Analytica en het gebruik van het platform door Russen om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden, ziet hij de komst van de Libra met argwaan tegemoet. ‘Facebook is niet een product dat jij gebruikt, jij bent het product,’ aldus Sletterink.