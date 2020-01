‘Meningen zijn slechte voorspellers van reclame-uitingen’

Al in zijn KPN-tijd ging Olde Olthof op zoek naar manieren om de effectiviteit van een campagne beter te kunnen voorspellen. Hij kwam in contact met neurowetenschappers Prof. Ale Smidts en dr.Roeland Dietvorst. ‘Ale is de godfather van neuromarketing en consumer neuroscience; hij heeft het vak neuromarketing eind jaren negentig op de kaart gezet. Roeland had bij hem gestudeerd en werkte met hem samen.’

De neurowetenschappers beloofden gouden resultaten, maar Olde Olhof was sceptisch: ‘Ze beweerden dat als je bepaalde gebieden meet in het brein, via EEG of fMRI, je best goed kunt voorspellen of een bepaalde reclame-uiting veel of weinig effect heeft. Ik was uitermate sceptisch, want als je een groot mediabudget hebt, zoals ik had, dan je heb je heel veel vrienden met gouden tongen.’

Dietvorst vroeg Olde Olthof om twee nieuwe commercials om te testen en te bewijzen wat er mogelijk was, maar de laatste had een slimmer voorstel: ‘Ik gaf hem twee oude commercials waarvan ik de trackingdata al in bezit had, zodat ik direct kon zien of het resultaat van de test overeenkwam met de gemeten effectiviteit.’

Na de test bleken de voorspellingen van Dietvorst correct. Olde Olthof was nog steeds niet overtuigd. ‘Lucky shot, dacht ik.’ Pas toen Dietvorst nog eens vijf oude commercials op effectiviteit adequaat voorspelde ging hij overstag, ‘Ik was verbaasd, en meer; ik was uitermate geïntrigeerd.’