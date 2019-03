Op de zaterdag werd het New Dutch Wave ‘house’ geopend door Barbera Wolfensberger, in aanwezigheid van de burgemeesters van Austin en Eindhoven. ‘Waar we in Nederland erg sterk in zijn is dat we creativiteit, tech, kennis en medemenselijkheid combineren’, zei Wolfensberger in Austen (zie video). ‘Als je veel fantastische denkers en makers hebt, dan heb je een plek nodig om elkaar te kunnen vinden en contact te leggen. En dat is wat New Dutch Wave voor ons is’