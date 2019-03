SXSW over de omgang met robots en AI: 'Respect non-human rights'

In het panel ‘Academia and the Rise of Commercial Robotics’ kwam het eveneens ter sprake. We bevinden ons nu op een engineering plateau, de volgende stap is dat we sociale wetenschap gaan inzetten om ook culturele interacties mogelijk te kunnen maken.

In een ander panel werd gesproken over Active en Passive AI, waarbij passive staat voor dienstbare AI die je kunt aanroepen om een opdracht uit te voeren, terwijl Active AI zelf initiatief neemt. Uit de vragen uit de zaal kun je afleiden dat mensen er niet helemaal gerust op zijn. Naast zorgen over privacy is er veel angst voor een overname van de wereld door robots en AI.

Ethiek is een thema dat dit jaar nadrukkelijk aan bod komt tijdens SCXS, juist als het gaat om AI en robots. Zowel Johan Maeda als Stephen Anderson stipten bijvoorbeeld aan hoe het werkveld van de ontwerper verandert. Niet het ene artefact is onderwerp van ons werk, het reikt veel verder. Het achterliggende systeem is key. Zowel het DesignInTech rapport van Maeda als het Framing model van Anderson zijn aanraders voor wie hier meer over wil weten.

Hoe gaan we samenwerken met AI? Hoe gaan we elkaar begrijpen. SXSW gaat veel over gevaren en wat de rol is van robotisering en AI, maar ook over hoe we onze wereld zullen ervaren onder invloed van nieuwe vormen van intelligentie, tools en interfaces.