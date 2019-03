Kunstmatige Intelligentie en de toekomst van storytelling

Een kans voor de mens, zo lijkt het. Er blijft een rol voor de mens die in deze wereld ambachtelijke en daardoor zeldzame en dus gewilde producten ontwikkelt. “The human touch, especially when augmented by an AI system, will become especially valuable.” Men heeft het hier ook over ‘Artisanal AI’ het brengen van de menselijke maat in kunstmatige intelligentie.

Er is een strijd gaande volgens Katryna Dow, CEO van Meeco. We gaan een nieuwe fase in waarin het fysieke, biologische en digitale met elkaar fuseert. De vraag is of onze toekomstige maatschappij hier beter van wordt. We kunnen een digitale renaissance ingaan, maar tegelijk is de kans op een tijdperk met verlies van controle en vrijheden niet ondenkbaar. Zo wordt je in China al publiek geportretteerd als een soort crimineel als je niet netjes oversteekt. Een foto van jou en je naam wordt op een groot billboard vertoond.

Terug naar die human touch die zo hard nodig is om algoritmes beter te maken en tech in het algemeen beter te laten aansluiten. Er wordt hier veel over gesproken. De een noemt het ‘Human Design‘ in tech, de ander heeft het over de ‘HuMachine’. Same point.