Triple nieuwe technisch partner eDivisie

In de eDivisie strijden de 18 Eredivisieclubs om het landskampioenschap in FIFA 19 Ultimate Team. De eDivisie-wedstrijden zijn wekelijks te zien op FOX Sports en YouTube. Net zoals de voorgaande edities is er een PlayStation 4- en Xbox One-competitie. De eerste seizoenshelft wordt op de PlayStation gespeeld en de tweede helft op de Xbox.

De competitie is overigens veranderd naar een opzet van drie poules met zes clubs per poule, een play-off fase en een knock-out ronde. Aan het einde van het seizoen spelen de winnaar van de PlayStation-competitie en de winnaar van de Xbox-competitie om het algehele landskampioenschap. Het is wereldwijd uniek dat alle Eredivisieclubs een of meerdere e-spelers leveren die hen vertegenwoordigen.