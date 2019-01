Diana Janssen: 'Verantwoordelijkheid marketeer gaat verder dan afvinken AVG'

Als er één constante is aan te wijzen in de vijftienjarige historie van de DDMA, dan is het wel (technologische) verandering. Met 12 jaar dienstjaren is DDMA-directeur Diana Janssen bijna even lang bij de branchevereniging werkzaam als deze jong is. In die periode is het vakgebied waarin DDMA opereert ingrijpend veranderd.

Wat toen nog direct marketing heette, veranderde in dialoog marketing en tegenwoordig is DDMA de branchevereniging voor datadriven marketing. Daarmee is de transformatie nog niet afgerond, verwacht Janssen. 'DDMA bestrijkt een steeds breder terrein en houdt zich tegenwoordig in hoge mate bezig met data en privacy.'

Dat thema ligt dicht bij marketing, omdat daar het contact plaatsvindt met de klant. Maar binnen de organisatie is marketing zeker niet de enige afdeling die zich met data en privacy moet bezighouden. Het wordt lastiger en lastiger om de eindlijn bij marketing te leggen,' legt ze uit.