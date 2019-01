DDMA viert feest en lanceert project Duurzame Data Economie

DDMA, de branchevereniging voor data en marketing, bestaat alweer vijftien jaar. Dit werd gisteren gevierd met de DDMA Data Dag, in de Kromhouthal in Amsterdam. Hier werd onder andere het project Duurzame Data Economie aangekondigd, een initiatief dat uiteindelijk moet resulteren in een betere balans tussen de belangen van consumenten en bedrijven bij datagebruik.