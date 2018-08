Deelscooter Felyx en MobPro maken introductie in Rotterdam tot ‘gedeelde missie’

De Amsterdamse startup Felyx heeft onlangs een investering van 2 miljoen euro binnen gehaald. Met het geld willen de oprichters uitbreiden naar Rotterdam. In Rotterdam wil het 324 scooters neerzetten. Diezijn dan – net zoals in Amsterdam – met een app te huren voor 30 cent per minuut. Aantallen registraties en gebruikers van de app zijn mede bepalend voor de hoogte van de fee van de introductiecampagne.

Felyx verwacht in september van start te gaan in Rotterdam. Ook de marketingcampagne gaat dan van start. Hiervoor heeft Felyx de samenwerking gezocht met mobile advertisting agency MobPro. MobPro - het bureau dat ook achter onder andere de bekende Parkmobile app zit - heeft voor Felyx een app marketingstrategie ontwikkeld die verder gaat dan het realiseren van mediabereik en zoveel mogelijk downloads.



Aanwas van downloads

Het bureau koppelt het verdienmodel aan het succes van de introductie. Managing director Dominiek van Esse: ‘Met onze expertise en ervaring op het gebied van app marketing zorgen we op korte termijn voor een aanwas aan downloads van de app. Maar we zorgen ook dat Rotterdammers de app gaan gebruiken en blíjven gebruiken, zodat felyx inderdaad bijdraagt aan de leefbaarheid van de havenstad.’

De app marketingstrategie omvat uiteenlopende zaken de user experience van de app, het proces van inschrijven (onboarding), App Store Optimization (ASO), datamanagement, creatie en de media-inkoop en executie. Maar dit is niet waar het bureau op afgerekend wordt. Dat is namelijk het resultaat van de campagne. Van Esse: 'Felyx rekent ons af op de daadwerkelijke outcome, en niet alleen op de output die we leveren. Zo hebben we beide hetzelfde doel, namelijk een succes maken van felyx in Rotterdam.’



Gedeelde missie

Om dit te kunnen meten, zal met name worden gekeken naar het aantal mensen dat zich als gebruiker van Felyx registreert, verduidelijkt brand manager Martine Hammink (MobPro). ‘Vaak zie je dat een bureau een communicatieplan oplevert en en de mobiele impressies inkoopt; en dat is het dan. Als we ons verdienmodel koppelen aan de groei van organisaties waarvoor we werken, zorgen we er voor dat het succes van de klant een gedeelde missie wordt van de klant en het bureau.’

Hammink merkt op dat MobPro vaker als 'outcome based partner' wil optreden. Het belnagrijkste nadeel van is dat de inkomsten voor het bureau mede afhankelijk zijn van factoren waar het bureau geen grip op heeft, zoals de kwaliteit van de dienstverlening of het product. ‘Maar daar selecteren we klanten ook op. We gaan samen met de klant in gesprek en bekijken hoe we waarde kunnen toevoegen. Als we vervolgens kansen zien om samen te werken op resultaat, zullen we dat doen.’

Voor welk deel het succes van de campagne bepalend is voor de hoogte van de rekening die het bedrijf gaat betalen, kan ze overigens niet zeggen. Ook het aantal gebruikers dat Felyx in Rotterdam wil behalen, is niet bekend.