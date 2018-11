Hoe Mark Rutte de zwartepiet-discussie oplost in 4 verhalen

Mark Rutte:

‘Niemand wil het Sinterklaasfeest missen en iedereen gunt elk kind een zorgeloos feest. De schimmel blijft wit, de baard van Sint ook, we gaan geen Sinterklaas op 5 juli vieren, de cadeautjes komen in je schoen en niet in de mouw van je overhemd. En ook Zwarte Piet blijft gewoon Zwarte Piet heten. Hij komt nog steeds door de schoorsteen en daarom heeft hij roetvegen op z’n gezicht - dat is voor alle kinderen logisch en leuk. We gaan ‘m alleen geen roetveegpiet noemen, dat is een stomme naam. Hij is zwart van het roet, daarom heet hij Zwarte Piet. Net als vroeger. En zo kunnen alle liedjes ook bijna hetzelfde blijven. In plaats van ‘Zwart als roet’ zingen we ‘Zwart van roet’ en klaar is Piet!

Sinterklaas is een mooie traditie, die we nog lang willen houden, en dat kan zo prima. Sommigen mensen gaan natuurlijk tegensputteren. ‘Dit is een compromis. Ik vind ‘m nog veel te zwart of ik vind ‘m niet zwart genoeg.’ Helaas speculaas, er is een andere Nederlandse traditie die ik graag in ere wil houden: het poldermodel. Beide partijen doen water in de wijn, zodat we samen verder kunnen. Het allerbelangrijkste: de kinderen zelf vinden het de beste oplossing, en het is hun feest. Zullen wij als volwassenen het niet verder verpesten? Lang leve Sinterklaas. En Zwarte Piet!’

PS Mark, als je blijft vasthouden aan je ‘visie’ dat de maatschappij het zelf op moet lossen, denk dan op z’n VVD’s aan je eigen internationale ambities. ‘The guy that said Blackface is complety innocent’, dat valt echt niet lekker in het buitenland.