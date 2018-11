Waarom gaat Nederland plat voor het Black Friday prijsgeweld?

Vorige week vrijdag was geen gewone vrijdag, het was Black Friday. Ook in Nederland begint Black Friday langzaamaan een begrip te worden. Of we daar blij mee moeten zijn, is nog maar de vraag. In Amerika is deze vrijdag na Thanksgiving, een feestdag die overigens net zo belangrijk is voor de Amerikanen als Kerst, traditioneel de dag van de grote aanbiedingen. En groot is natuurlijk ook echt groot in Amerika.





Black Friday-gekte

Natuurlijk zijn wij ook bekend met uitverkoop en aanbiedingen. Denk maar aan het vroegere Prijzencircus van V&D, de dolle dwaze dagen van de Bijenkorf of gewoon de uitverkoop. Vroeger twee keer per jaar, tegenwoordig al snel elk seizoen. En dat is dan nog de exclusieve pre-sale of speciale klantenacties tussendoor. Maar alles verbleekt bij het totale geweld dat Black Friday met zich meebrengt. En dan bedoel ik niet alleen prijsgeweld.

De meeste winkels in Amerika openen al midden in de nacht, waarna honderden, zo niet duizenden koopjesjagers tegelijk de winkels bestormen. Als een kudde dolle stieren razen ze naar binnen, een spoor van vernieling achterlatend. Er vinden zelfs grootschalige vechtpartijen plaats om de beste aanbiedingen te scoren. Moet je je voorstellen dat we met z’n allen op de vuist gaan in de Albert Heijn tijdens de Hamsterweken.



Piramide van Maslow

Iedereen is tijdens Black Friday op jacht naar de grootste korting en vooral de grootste verpakking. Want het zijn steevast de grote flatscreen tv’s die de meeste aantrekkingskracht hebben. Als je kijkt naar het oerinstinct dat aan de basis staat van deze bestorming is het interessant om te zien dat we de grootste tv als belangrijkste doel zien. Geldt de piramide van Maslow nog wel in de westerse wereld? Is onze meest primitieve behoefte die van de grootste tv geworden?

Mensen zullen altijd aangetrokken worden door prijsaanbiedingen. Kijk maar naar het succes van prijsvechters als Hornbach, Action, Primark en Lidl. Ook MediaMarkt, betrapt op het verhogen van de prijzen vlak voor de BTW-dagen, maakte vele jaren met succes duidelijk dat je gek was als je niet voor MediaMarkt koos. Zoals Zeeuws Meisje ons vele jaren duidelijk maakte dat je bij haar nooit een cent te veel betaalde. Dat past tenslotte bij onze calvinistische inslag. En daar moeten merken rekening mee houden.



Kapitale fout Blokker

Mensen zijn niet altijd op zoek naar de allerlaagste prijs, ze willen wel altijd het gevoel hebben dat ze niet teveel betalen. Want zodra ze het gevoel krijgen dat we teveel betalen, haken ze af. Zelfs als het een hele lage prijs is. Niet voor niets gaf een voormalig topman van Blokker onlangs in het FD aan dat het inzetten van Sarah Jessica Parker als gezicht voor Blokker een kapitale fout was geweest. Het dure imago van Sarah Jessica Parker betekende niet zozeer de spreekwoordelijke laatste druppel voor het noodlijdende Blokker, maar was net die cent te veel.