Dit zijn de belangrijkste trends in programmatic video advertising

Die grotere verscheidenheid in manieren om reclamezendtijd op tv in te kopen, zal het lastiger maken om structuur en eenvoud aan te brengen in het salesaanbod. Met SpotX hebben we op dit gebied in 2018 al een grote stap gezet door het lanceren van SPOT6, waardoor het nu voor adverteerders en mediabureaus mogelijk is om via één kanaal premium inventory bumper ads (6 sec ads) tegelijkertijd in te kopen bij alle publishers en broadcasters. Dit soort inkoopgemak moet dit jaar uitgebreid worden naar alle andere typen inventory.