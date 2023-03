Maiko Valentijn: 'Mediamensen voelden zich de minderen van de meer verbale reclamemensen'

Deze week was Maiko Valentijn, CEO GroupM Netherlands (A WPP Company) en voorzitter van de MWG, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Dit zijn zijn 5 bijdragen:

1. Hij slaat bruggen tussen zwarte en witte culturen en laat vrouwen als helden schitteren

'Ga er maar aan staan, je bent een talentvolle filmmaker en geeft al aan het begin van je carrière aan dat je slechts 10 films gaat maken en er daarna mee op houdt. En met elke film groeit je reputatie en de omvang van je publiek. Dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan om je eigen koers te blijven varen.

Al mijn hele leven ben ik een enorme filmliefhebber, niet voor niets hebben mijn dochters namen van bekende filmsterren of -karakters uit films. En misschien is het mooiste van films wel dat je ze mooi vindt of niet; films waarderen is net zo subjectief als kunst of muziek. Er is een regisseur die als sinds de jaren '90 een reeks aan films heeft neergezet die zo kwalitatief is dat hij door bijna iedereen wel op handen gedragen wordt. Natuurlijk heb ik het over Quentin Tarantino, de man heeft zoveel moois geschreven en geregisseerd. Je zou avonden kunnen vullen over wat hij betekent heeft voor de carrière van acteurs, zijn muziekkeuzes, maar veel meer nog zijn vermogen om bruggen te slaan tussen ‘zwarte’ en ‘witte’ culturen en zijn liefde om in zijn films vrouwen als ‘helden’ te laten schitteren.

Hij heeft zijn carrière minutieus uitgestippeld en al vroeg aangekondigd dat hij gaat voor kwaliteit en niet kwantiteit. Het zal nog enkele jaren duren, maar dan is het echt waar, dan zal zijn laatste film uitkomen. Dat geeft hem wel de tijd om nieuwe projecten op te pakken. Zo is daar eind 2022 al zijn boek Cinema Speculation uitgekomen. In dit boek leer je begrijpen hoe hij kijkt naar films, waar zijn inspiratie vandaan komt, en herken je bepaalde scènes, situaties en karakters die terugkomen in zijn films.

Het is soms wel een beetje taaie kost, want de films die hij uitkiest zijn niet voor iedereen de bekendste films en uit de jaren '70. Maar als echte fanboy wil je snappen waarom hij goed is in zijn vak. En dat wordt al meteen duidelijk: deze man is een liefhebber, heeft zo veel films gezien en kan patronen herkennen in films tussen scènes, regiewerk, acteurs. Het is erg indrukwekkend te lezen hoe hij vooral originaliteit herkent. Ondanks dat hij leent van andere filmmakers heeft hij het vermogen om nieuwe situaties te creëren en continu te verrassen. Zijn films zijn gebouwd op kennis over de gehele Hollywood historie, maar dan is het meesterlijk knap dat hij zo ongelofelijk origineel is.

Gelukkig was ik er vroeg bij toen de kaartverkoop voor zijn theatertour startte. Ik kijk er dan ook enorm naar uit om hem op 2 april in Carré te zien spreken over zijn passie: verrassen en dus doen wat anderen niet doen, omdat hij beter weet wat zijn publiek weet dan zij dat zelf weten.'