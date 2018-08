Weg met die digitale burka. Om te beginnen op adformatie.nl

Het leuke van een online omgeving is dat iedereen op stukjes kan reageren. Of een reactie op een reactie kan geven. Met wat mazzel levert dat een pittige polemiek op, want er lopen veel uitgesproken types rond in het communicatievak, die vaak ook nog best slim en grappig zijn. Dat belooft veel inhoudelijk vuurwerk, maar in de praktijk valt dat vies tegen.

Het leeuwendeel van de reacties is van ‘generieke mensen’ zonder eigen achternaam. Of met een lollig bedoelde nepnaam. Onder een artikel van de nieuwe vegan productlijn van Becel reageert een puber die zichzelf ‘Fleisch’ noemt met: ‘Vegans zijn fascisten. Allemaal!’ Interessante stelling, maar ik mis een stukje gedegen onderbouwing en zie ook niet precies wat het met het specifieke artikel te maken heeft. Net zo zinloos: ene Marry Bults Lugers post een infantiel hoera-rijmpje, die vrouw denkt kennelijk nog dat ze ergens op Yunomi of Hyves zit.



Inhoudelijke kritiek en professionele repliek

De oorzaak is simpel. Net als op de oude Adfo-site mag iedereen reageren: idioot of vakgenoot, maakt niet uit: ook zonder achternaam, met valse naam of nonsensnaam. In Godsnaam: waarom? Dit nieuwe platform was toch een fusie van de beste vakbladen over creatie, marketing en communicatie? Daar hoort alleen inhoudelijke kritiek en professionele repliek van Herkenbare Vakgenoten en Traceerbare Geïnteresseerden.

Anonieme moddergooierij en botte meligheid is prima vermaak voor een lafbekkensite als Geen Stijl, maar dit is het platform van een vakblad. Tussen dit soort rommel gaat niemand een serieuze reactie zetten. Daarmee reduceert de kans op een inspirerende discussie tussen vakmensen tot nul. Lijkt me niet de bedoeling.

Het hoeft niet braaf te zijn hoor. Een creatieve ad hominem is prima, maar niet geschreven door een nomen nescio. Met een digitale Burka om je laffe lijf anderen de maat nemen is een no go. Want een mening is van iemand en nooit van niemand. Bovendien, als jouw echte naam boven je repliek staat, doe je vaak ook iets meer moeite om de boel van steekhoudende argumenten te voorzien.



Inloggen of registreren

Dus geacht webteam van Adformatie: laat mensen alleen reageren als ze ingelogd zijn. Wil je dat mensen die geen abonnement ook kunnen reageren? Laat ze zich dan met naam, toenaam en foto registreren. Dan ben je in een keer van al die reaguurders af. En ook van die vlinderkleppenvertegenwoordiger Schiedam, die in het wegrestaurant z’n tijd doodt door ons te trakteren op onderbuikgeblaat zonder hoofdletters.

Als je echt anoniem wilt blijven, ga dan op de plee zitten en kras met rode pen je reply in de kantlijn van de papieren Adfo. Doe de WC-deur wel op slot, anders val je alsnog door de mand.