Dekbed-Discounter.nl lanceert beddenlijn met Roy Donders

Dekbed-Discounter.nl komt met een nieuw bed, ontworpen door stylist, modeontwerper en zanger Roy Donders. Het gaat om een tweepersoonsboxspring en deze is vanaf morgen te koop.

Voor het bed is gebruik gemaakt van een velour-vintagestof en de boxspring is verkrijgbaar in vier kleuren. ‘Het is natuurlijk een heel andere discipline dan mode, maar wel heel gaaf om te mogen doen’, vertelt Donders. ‘Ik heb me laten adviseren door specialisten en zo is dit bed ontstaan.’

Het bed is via Dekbed-Discounter.nl te bestellen en te leasen. De eerste tien kopers maken kans op een meet and greet met Roy Donders, waarbij hij het bed persoonlijk zal afleveren en testen.