Ine Stultjens (Auping): ‘We maken de Tesla onder de matrassen’

Vroeger wisten we eigenlijk niet precies hoeveel en aan wie we onze bedden, matrassen en boxsprings gingen verkopen. In 2014/2015 is Auping gecentraliseerd en zijn we van twee productielocaties en een kantoor naar één plek in Deventer gegaan.

'We hebben ons productieproces grondig herzien en dat moment direct aangegrepen om een aantal klimaatmaatregelen te treffen. Zo produceren we niet langer op voorraad, maar op bestelling.

'We zetten als maakbedrijf producten op deze wereld. Ik denk dat een circulair model de enige weg vooruit is om als maakindustrie bestaansrecht te hebben. Dat betekent dat je afval niet weggooit, maar dat het grondstof wordt voor nieuwe producten.

'Daarnaast verbruiken we door het nieuwe productieproces minder aardgas en water, en dat vindt de doelgroep belangrijk. Duurzaamheid is niet de belangrijkste reden waarom mensen voor Auping kiezen, maar het is wel een mooie bijzaak.’