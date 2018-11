KLM gaat in op brutaal verzoek van De Graafschap-supporter

Wat is de overeenkomst tussen voetballers en KLM? Misschien lastig om hier snel een antwoord op te vinden. Sjoerd van voetbalclub De Graafschap Royal Dutch Superboeren (officiële benaming, natuurlijk) doet een voorstel voor een mooi partnerschap met KLM. Nu is het de vraag of de luchtvaartmaatschappij even enthousiast is…