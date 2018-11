Lidl-post met elektrische kinderauto krijgt hartverwarmende wending

Alles verandert tegewordig zo snel dat het bijna niet bij te houden is wat kinderen nu leuk vinden. Een gewone driewieler is niet snel genoeg en een normaal spelletje is niet uitdagend genoeg. Lidl speelt hierop in door een elektrische kinderauto te adverteren. In de reacties wordt een goed idee gedeeld met betrekking tot het autootje.