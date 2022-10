We Are Pi creëert Outo, dat de natuur toegankelijk wil maken voor iedereen

Meer specifiek is Outo een samenwerkingsverband tussen The North Face, Arc’teryx, Adidas Terrex, Patagonia, Vivobarefoot en We Are Pi Amsterdam om het buitenleven, the outdoors, voor iedereen toegankelijk (lees: minder 'wit') te maken.

Hoe kwam het internationale outdoor-consortium bij een relatief klein bureau in Nederland (dat relatief weinig natuur kent) terecht?

Alex Bennett Grant, oprichter en CEO van We Are Pi: 'Merken weten ons steeds beter te vinden voor ons culturele onderzoek en de kennis die we op dat vlak inmiddels hebben - om hen verder te helpen op het gebied van grote sociale issues die er spelen (Bennett Grant hield twee jaar geleden het krachtige pleidooi 'Before you shoot' voor inclusiviteit in de industrie tijdens Cannes Lions, red.).'

In het persbericht stond dat jullie onderzoek hebben gedaan voordat Outo werd opgericht. Wat hield dat onderzoek in?

'In 2020 publiceerden we ons eerste NSR (New Society Rules) onderzoek inclusief een interview met de zwarte outdoor liefhebber Phil Young, genaamd 'Opening up the outdoors' - het gedachtegoed bestond dus al. Na de moord op George Floyd kregen we van Patagonia en The North Face de opdracht om in heel EMEA een diepgaander onderzoeks- en strategieproject te doen naar inclusiviteit in de buitensportindustrie. Onze aanvankelijke aanbevelingen betroffen onder meer het actief ondersteunen van gemeenschappen en het actief tegengaan van racisme door outdoormerken. Die staan ook in de uiteindelijke merkmissie.'

Waarom is Outo nodig?

'Om de kloof te overbruggen met zwarte, bruine en andere etnische minderheidsgemeenschappen in het Westen, die historisch gezien weggestopt en weggedrukt worden in steden. Deze segregatie - want dat is het - zorgt ervoor dat een hele grote groep niet de voordelen kent en ervaart van de natuur. Als je daarbij optelt dat diezelfde groep niet of nauwelijks vertegenwoordigd waren en zijn in de marketing van outdoormerken, leidt dat ertoe dat diezelfde hele grote groep ook niet het idee krijgt dat de natuur geweldig ís.

We hebben daarnaast vastgesteld dat hoe meer mensen van het buitenleven genieten, hoe meer mensen er actief voor willen zorgen; dat is van levensbelang voor de aarde. Tenslotte is het openstellen van het buitenleven voor een grotere doelgroep een commerciële kans voor een sector die vrij niche is. Dat is, kortom, een win/win/win-situatie voor onze partners bij Patagonia en The North Face en anderen.

Outo is opgezet voor Europa en heeft voorlopig zes 'changemakers'; elk van de changemakers is een grassroots gemeenschapsleider die op de een of andere manier helpt de kloof tussen minderheidsgemeenschappen en het plezier en avontuur van het buitenleven te overbruggen. Voor de meesten van hen is het een hobby. Maar hoe meer de gemeenschap groeit, hoe meer hulp ze nodig zullen hebben van een netwerk van peers, praktische ondersteuning en financiële steun - van Outo dus.'