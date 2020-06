Alex Bennett Grant houdt vurig pleidooi voor inclusiviteit tijdens Cannes Lions Live

In een indrukwekkende betoog, getiteld Before you shoot (your next campaign), roept hij op om actie te ondernemen 'against the ad industry’s dirty secret of racist casting calls'. En dat doet hij niet zonder zelfkritiek: 'Ik was en ben ook een insider, maar van binnenuit kan ik het nu ook proberen te veranderen.'

CEO en strateeg Alex Bennett Grant deed met We Are Pi (vorig jaar door AdAge nog uitgeroepen tot Small Agency of the Year) onderzoek onder 'ruim 500 vakgenoten bij bureaus, merken en productiemaatschappijen', waaruit onder andere bleek dat 70% vindt dat reclames niet zwart genoeg zijn en daarmee niet de echte, diverse maatschappij verbeelden.

Behalve dat hij voorbeelden geeft van zogenaamd 'onschuldig, maar vernederend' racisme ('het is racistisch om niet-zwarte edits van een commercial voor bepaalde markten te willen') en sneaky racisme ('we zoeken een Aziatisch iemand met aspiraties - lees: met Westerse, witte aspiraties'), roept Grant iedereen op om een gelofte af te leggen voor anti-racistische castings in de vorm van 3 stappen:

Before you shoot, speak up or be complicit Before you shoot, demand black decision makers ('in your agency, brand and production teams - it's the fastest route to change') Before you shoot, demand a safe forum for discussion ('this is crucial, 52% said they were shut down or ignored when they spoke up before')

'Wij zijn verhalenvertellers', sluit Grant af, 'we zijn in staat om mensen anders te laten denken en hun gedrag te beïnvloeden. Laten we vanaf nu in iedere campagne een levendige, inclusieve maatschappij als het nieuwe normaal promoten.'

Bekijk Grants krachtige betoog hier (registreren voor Cannes Lions Live is gratis).