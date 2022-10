Brenda Smith (CMO Kruidvat): 'Als het niet kan, dan kan het toch'

Deze week was Brenda Smith, Director Marketing & Customer Experience AS Watson Health & Beauty Benelux (moederbedrijf van onder andere Kruidvat) en bvA-bestuurslid, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans én Adformatie (één bijdrage per dag).

Smith over haar week: 'De rol van marketing is voorgoed veranderd. Het gaat al lang niet meer alleen om het bouwen van merken en maken van leuke reclame. Marketing heeft veel meer de rol van waarde-creatie in een organisatie . Verbinden van customer insights, shopper needs, data en trends in lijn met business prioriteiten. Bijdragen en richting geven aan de positionering en dus aan de strategische kaders voor de groei van een bedrijf.

Daarom staan in mijn week een aantal uitdagingen centraal waar elke marketeer vandaag de dag mee te maken heeft. Onderwerpen waar je iets mee moet. Niet uitputtend, maar hopelijk geven ze net even een sprankje inspiratie die je aan het denken zet en op weg helpt.'

Hier haar 5 pic(k)s:

1. Prijs of Purpose? Wij doen het allebei

‘Marketeers buitelen over elkaar heen momenteel om consumenten te verleiden met de laagste prijzen en de diepste kortingen. Althans, in retail marketing is dit het mantra als reactie op de inflatie en de huishoudbudgetten die krimpen. De andere helft van onze merkleiders houdt zich voornamelijk bezig met purpose, een garantie volgens veel academische studies voor lange termijn klantentrouw en dus omzetgroei.

Twee artikelen die mij op dit gebied afgelopen week inspireerden waren: Brands take note: the purpose of purpose is purpose van Mark Ritson en Dossier Pricing – De Prijs is het bewijs van Peter van Woensel Kooy. Op basis van deze standpunten zou je kunnen concluderen dat purpose passé is en prijs on pointe. Niets is minder waar.

Juist in tijden van inflatie is merkentrouw enorm belangrijk. Dit bereik je door consistent te bouwen en te leveren op je merkbelofte. Dat laatste moet op alle touch-points gedaan worden. Iedereen in een bedrijf en zeker in retail draagt daartoe bij. Dit is niet alleen de marketingafdeling. Het moet namelijk kloppen op alle punten en dus levert elke discipline een bijdrage aan het leveren op die belofte.

Dit begint intern. Met overtuigingen, cultuur, DNA. Daarmee verbind je mensen. En een purpose geeft daar gestalte aan. Het vat de hoger gelegen missie samen waaronder de mensen in een bedrijf zich verenigen. Vertaald naar consumenten is dit een merkbelofte.

Juist in onzekere tijden, zijn sterke merken, merken met een duidelijke purpose, bakens van vertrouwen. Maar vertrouwen kan ook snel beschadigd worden. Of opnieuw in overweging genomen worden. Dat gebeurt in tijden van crisis. Nu in tijden van inflatie, dreigende recessie, of in gewone spreektaal: als je elke week na moet denken over waar je je euro aan uitgeeft. Dan ineens is prijs wel heel relevant.

En dus zien we merken volop communiceren over prijs, want in de samenleving is de groep consumenten die omwille van prijs switcht van merk of winkel ineens veel groter en groeiende. Het rondshoppen op zoek naar koopjes loont en is ineens een drijver voor – weliswaar op korte termijn – loyaliteit.

En dan komen we uit bij een andere inspiratiebron op dit gebied: het boek The Long and the Short of it van Les Binet & Peter Field. Zij beschrijven het effect van korte en lange termijn marketingstrategieën – die in de juiste balans zorgen voor structurele groei. Dat is ook waarom Kruidvat als merk al jaren sterk staat en de afgelopen jaren na periode van stagnatie enorm in de lift zit.

We doen het namelijk allebei. Het is onze purpose om iedereen te helpen zich mooi, gezond en goed te laten voelen. Dat doen we door ervoor te zorgen dat we dit toegankelijk en bereikbaar maken voor iedereen. En dat betekent dat we een ruime keuze hebben in producten die je daarbij helpen. Maar ook dat we onze verantwoordelijkheid nemen in de keten. En juist nu ervoor zorgen dat persoonlijke verzorging en gezondheid betaalbaar blijven voor iedereen. Dus bieden we elke week de beste deals.

En dat is nu precies de promesse/belofte van Kruidvat: Bij Kruidvat krijg je altijd meer dan je verwacht.

Daarom zien wij deze tijd met vertrouwen tegemoet. Hoewel dit zeker niet betekent dat we achteroverleunen. Integendeel, het is keihard werken, voor iedereen, elke dag, om waar te maken wat we beloven. Vertrouwen is snel beschaamd en komt te voet en gaat te paard – en voor je het weet, word je ingeruild voor een ander.’