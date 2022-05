Carine van der Heijden over magische plekken: 'Het was geen liefde op het eerste gezicht'

Deze week was Carine van der Heijden, Global Head of Brand Booking.com, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Van der Heijden over haar week: 'Toen ik door Nils gevraagd werd om deze week zijn gast te zijn, moest ik er toch even over nadenken. Wat inspireert mij nou? En al snel kwam ik tot de conclusie dat dat ontmoetingen zijn met mensen en verschillende culturen. Oftewel reizen (niet raar voor iemand die bij Booking.com werkt ;)). De magie van andere plekken, mensen en culturen die je alleen ziet als je je helemaal overgeeft aan ‘de experience’. Deze week deel ik 4 van mijn meest magische plekken. Om vervolgens de week af te sluiten met een gedachte die je mee kan nemen het weekend in.'

Hier haar 5 pic(k)s:

1. Magical India: you hate it or you love it

'I’m loving it! De geur, de mensen, de kleuren, de taal, de madness, de cultuur, de verschillende geloven, de tradities, de sterke familiebanden, de fantastische huwelijken en natuurlijk het eten.

Het was geen liefde op het eerste gezicht. In maart 2006 vloog ik in mijn eentje die kant op om vrijwilligerswerk te doen bij een kindertehuis in het hartje van Rajasthan. Zoals vaker in mijn leven, ga ik ergens voor zonder al te veel voorbereiding. Ik had dus geen idee. Mijn eerste dag en nacht had ik dan ook een echte cultuurshock. Maar de volgende ochtend, na het zien van de vrolijke kinderen en mensen, was dit weg en werd mijn liefde voor het land en de mensen alleen maar groter.

Het is zo’n magisch land, met een hart voor tradities en geloof, dat elke ontmoeting weer een nieuwe ervaring is. Zoveel mooie, maar zeker ook grappige ervaringen. Vaak lijkt het net alsof ze alles daar ter plekke uitzoeken en het voor het eerst doen. Van bruiloften tot kleine ritueeltjes.

Naast al dit moois is het natuurlijk ook nog steeds een land van grote ongelijkheid en tradities waar ik het liefst verandering in zou willen zien. Ik heb alleen ook geleerd dat die tradities zo diep in de cultuur geworteld zitten, dat dit langzaam gaat. Het gaat meer en meer om het onder de aandacht brengen en het bieden van kansen, zodat bijvoorbeeld vrouwen de keuze hebben om met delen van de traditie te breken en minder afhankelijk te zijn.

Ik kan niet wachten om mijn twee jongens mee te nemen naar dit bijzondere land. Fingers crossed that they will love it!

Op de foto een (te) jong stelletje dat net getrouwd is. Zij aan de telefoon, terwijl alle ogen op hen gericht zijn.'