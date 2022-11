Jorieke de Vries (Lidl): 'Merken worden kerken'

Deze week was Jorieke de Vries, Head of Marketing van Lidl, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans én Adformatie (één bijdrage per dag).

Lidl nam onlangs nog afscheid van Thomas Acda als gezicht en wil 'dwarsdoorsnede Nederland' laten zien.

Hier haar 5 pic(k)s:

1. Merkgoeroe Marty Neumeier

'Je merk is de reputatie van je onderneming, aldus merkgoeroe Marty Neumeier. Your brand is not what YOU say it is. It’s what THEY say it is. Daar raakt hij een kern die actueler is dan ooit. Merken worden door de samenleving radicaal afgerekend op de manier waarop ze zich manifesteren. Dit ingrijpen van de samenleving is iets wat we steeds vaker zien. Het is geen trend, maar de nieuwe werkelijkheid: merken worden kerken. Merken krijgen steeds meer de rol van kerken en hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid. En terecht. Want (grote) merken kunnen impact maken en invloed uitoefenen. Het is hun maatschappelijke plicht dit positief aan te wenden. Voor mens, dier en milieu. Je kunt namelijk niet van de consument verwachten dat zij als enige verantwoordelijke keuzes maken. Als merk kun je je invloed aanwenden ze hierin een handje te helpen. En dus kom je niet meer weg met het argument groenten en fruit te blijven invliegen omdat ‘de klant hierom vraagt’. Want dan verandert er nooit wat. Je kunt als merk verantwoordelijkheid nemen en af en toe de keuze voor de klant maken. Dat klinkt betuttelend en wellicht zelfs directief. Maar ik noem het lef. Want je brengt hiermee écht wat in beweging.

Als je als merk proactief gedurfde keuzes maakt, kun je het systeem en de wereld waarin wij leven veranderen, zij het in kleine stapjes. Bij Lidl kozen we er als eerste supermarkt voor om tabak uit de schappen te halen. Want wij vinden het belangrijk dat we als grote supermarkt onze verantwoordelijkheid nemen, een voorbeeld zijn voor de samenleving. Een ferme beslissing waarmee we een onomkeerbare beweging hebben ingezet. En nu, een paar jaar later, is de kogel door de kerk: de verkoop van tabak wordt per 2024 officieel verboden bij supermarkten.

Dit soort keuzes zorgen ervoor dat je de maatschappij voor blijft. Voordat de druk vanuit de samenleving hoger en hoger wordt en je gedwongen wordt als merk. Dan ben je te laat. Dan heb je als merk (kerk) je verantwoordelijkheid niet genomen en kan het je enorme imago- en/of omzetschade toebrengen. Het maken van bewuste, proactieve keuzes is niet iets wat je even doet, dit moet verankerd zitten in je beleid. Ik ben blij dat dit bij Lidl het geval is, we maken keuzes met een vooruitziende blik. Dat voelt altijd goed, maar het doet tegelijkertijd soms pijn. We weten het als marketeer allemaal, kiezen betekent namelijk ook ‘kill your darlings’. En dus betekent het ook af en toe kiezen om iets niet te doen. En je campagne-idee naar de prullenbak te verwijzen.'