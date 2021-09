De 'Happy Activist' in Marieke Jansen-Rentmeester (FrieslandCampina)

Deze week was Marieke Jansen-Rentmeester, Marketing Director Campina & Mona en SAN-bestuurslid, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Jansen-Rentmeester over haar week: 'Heel leuk dat ik deze week mijn inspiratie mag delen. Ik had een lange lijst met zaken die me inspireren. Maar aangezien ik dag in dag uit in mijn werk bezig ben met food en welke impact dit heeft op mens en planeet, is het toch een rijtje geworden dat mij inspireert in mijn dagelijks werk en heb ik er toch een “green food” tintje aan gegeven.'

Hier haar 5 pic(k)s:

1. Food chain – de documentaire Kiss the Ground

'Allereerst, I love documentaries about food, maar juist ook over de voedselketen en welke impact dit heeft op de wereld om ons heen. Noem er een en ik heb hem waarschijnlijk gezien. En dat gaat van Chef’s Table tot aan Cowspiracy. Maar de docu die recent het meeste impact op me gemaakt heeft is Kiss the Ground (op Netflix).

Waar het bij de strijd tegen klimaatverandering vaak gaat over de lucht, gaat dit verhaal juist over de bodem. De rijkheid van de bodem en de kracht om te herstellen. Dit is, in tegenstelling tot veel docu’s rond het voedselsysteem in relatie tot het klimaat, een heel hoopgevend verhaal.

En het is ook een heel gebalanceerd verhaal, niet polariserend “tegen” of “voor”, maar de boodschap is: juist door samen te werken het verschil maken. En dat probeer ik mijn werk ook mee te nemen. In de zuivelsector is er op zijn zachtst gezegd vrij veel polarisatie, terwijl je echt alleen samen het verschil kunt maken voor een betere wereld.'